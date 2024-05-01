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Наталья Андреевна

Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Около 1738 г.р.
Около 1754 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Козма Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Ефим Козьмич

Отец ребёнка: Осипов Козма Осипович

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Филип Козьмич

Отец ребёнка: Осипов Козма Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Смерть
Неизвестно

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