Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Ефим Козьмич
Отец ребёнка: Осипов Козма Осипович
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Филип Козьмич
Отец ребёнка: Осипов Козма Осипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Смерть
Неизвестно