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Ефим Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Осипов Козма Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Зотей Ефимович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Угланова Ксенья Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Козма Ефимович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот