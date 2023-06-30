Ефим Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1738
Отец: Осипов Козма Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Зотей Ефимович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Угланова Ксенья Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Козма Ефимович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот