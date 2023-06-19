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Козма Ефимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Ефим Козьмич

Мать: Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Евдокия Козьминична

Мать ребёнка: Ирина Андреановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Андреановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
Неизвестно