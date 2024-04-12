Торопова Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Евдокия Ефимовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Ефим Козьмич

Мать: Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Торопов Устин Афонасьевич

Отец ребёнка: Торопов Афонасий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Рождение ребёнка
1795

Сын: Торопов Пиман Афонасьевич

Отец ребёнка: Торопов Афонасий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 7об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Афонасий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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