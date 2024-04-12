Торопова Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Ефим Козьмич
Мать: Анна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Торопов Устин Афонасьевич
Отец ребёнка: Торопов Афонасий Андреевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Рождение ребёнка
1795
Сын: Торопов Пиман Афонасьевич
Отец ребёнка: Торопов Афонасий Андреевич
ГАСО, 24-25-330, 7об
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно