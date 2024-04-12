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Зотей Ефимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Ефим Козьмич

Мать: Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Торопова Аграфена Зотеевна

Мать ребёнка: Ненила Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Катерина Зотеевна

Мать ребёнка: Ненила Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анисья Зотеевна

Мать ребёнка: Ненила Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-67л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
Неизвестно
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