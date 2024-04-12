Зотей Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Ефим Козьмич
Мать: Анна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Торопова Аграфена Зотеевна
Мать ребёнка: Ненила Назаровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Катерина Зотеевна
Мать ребёнка: Ненила Назаровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анисья Зотеевна
Мать ребёнка: Ненила Назаровна
ГАСО, 24-25-330-67л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненила Назаровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
Неизвестно