Ненила Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненила Назаровна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Торопова Аграфена Зотеевна

Отец ребёнка: Зотей Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Катерина Зотеевна

Отец ребёнка: Зотей Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анисья Зотеевна

Отец ребёнка: Зотей Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-67л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотей Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
Неизвестно
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