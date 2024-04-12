Ненила Назаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Торопова Аграфена Зотеевна
Отец ребёнка: Зотей Ефимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Катерина Зотеевна
Отец ребёнка: Зотей Ефимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анисья Зотеевна
Отец ребёнка: Зотей Ефимович
ГАСО, 24-25-330-67л
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотей Ефимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
Неизвестно