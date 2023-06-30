Осипов Козма Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Осип
Князя Гагарина ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Ефим Козьмич
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Место жительства
С 1745
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Филип Козьмич
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно