Осипов Козма Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Козма Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1718 г.р.

Дети

Около 1738 г.р.
Около 1754 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Осип

Мать: не указана

Князя Гагарина ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Ефим Козьмич

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Место жительства
С 1745
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Филип Козьмич

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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