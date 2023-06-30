Ксенья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Тимофей Филипович
Отец ребёнка: Филип Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Сальникова Евдокия Филиповна
Отец ребёнка: Филип Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Анна Филиповна
Отец ребёнка: Филип Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филип Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Смерть
Неизвестно