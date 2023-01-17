Нестеров Антон Ильич
Место рождения
Дата рождения01.03.1878 ст.
Дата смерти18.03.1943
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1878 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.
Дочь: Комарова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Нестерова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Нестерова Акулина Ивановна
Военная служба
1919
В армии Миллера 2 недели в обозе
Осуждение
1933
за потраву колхозных полей к штрафу 300 рублей
Осуждение
1934
За вредительство в лесном хозяйстве сроком на 1 год принудработ
Арест
26.09.1937
Работа или профессия
По ?.09.1937
Лесотехник в Мехренском леспромхозе
Осуждение
11.10.1937
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Тройка УНКВД по Севобласти На 10 лет ИТЛ
Отбывание наказания
С 30.10.1937
ЛОКЧИМЛАГ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1943
Паралич сердца вследствие алиментарной дистрофии и дряхлости