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Нестеров Антон Ильич

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Место рождения

Конецгорье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.03.1878 ст.

Дата смерти

18.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1878 ст.

Отец: Нестеров Илья Евсеевич

Мать: Нестерова Параскева Варлаамовна

Конецгорье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.

Дочь: Комарова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Нестерова Акулина Ивановна

Конецгорье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Нестеров Павел Антонович

Мать ребёнка: Нестерова Акулина Ивановна

Конецгорье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1919
Церковное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
В армии Миллера 2 недели в обозе
Осуждение
1933
Церковное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
за потраву колхозных полей к штрафу 300 рублей
Осуждение
1934
Церковное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
За вредительство в лесном хозяйстве сроком на 1 год принудработ
Арест
26.09.1937
Усть-Мехреньга, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
По ?.09.1937
Усть-Мехреньга, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Лесотехник в Мехренском леспромхозе
Осуждение
11.10.1937
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Тройка УНКВД по Севобласти На 10 лет ИТЛ
Отбывание наказания
С 30.10.1937
Аджером, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
ЛОКЧИМЛАГ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Акулина Ивановна

Смерть
18.03.1943
Аджером, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Паралич сердца вследствие алиментарной дистрофии и дряхлости
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