Нестерова Параскева Варлаамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1878 ст.
Сын: Нестеров Антон Ильич
Отец ребёнка: Нестеров Илья Евсеевич
Рождение ребёнка
18.01.1883
Отец ребёнка: Нестеров Илья Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно