Нестеров Илья Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Илья Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1878 ст.

Сын: Нестеров Антон Ильич

Мать ребёнка: Нестерова Параскева Варлаамовна

Конецгорье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.01.1883

Сын: Нестеров Афанасий Ильич

Мать ребёнка: Нестерова Параскева Варлаамовна

Конецгорье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Параскева Варлаамовна

Смерть
Неизвестно
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