Нестерова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти18.05.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.
Дочь: Комарова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Нестеров Антон Ильич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Нестеров Антон Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров Антон Ильич
Смерть
18.05.1953