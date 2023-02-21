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Нестерова Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

18.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.

Дочь: Комарова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Нестеров Антон Ильич

Конецгорье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Нестеров Павел Антонович

Отец ребёнка: Нестеров Антон Ильич

Конецгорье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Антон Ильич

Смерть
18.05.1953
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