Тенетов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1923
Дата смерти06.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1923
Отец: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
16.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенетова Екатерина Андреевна
Военная служба
1944
Рождение ребёнка
21.04.1948
Сын: Тенетов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Тенетова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
16.03.1954
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Тенетова Екатерина Андреевна
Военная награда
26.10.1955
награжден медалью "За боевые заслуги"
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
награжден медалью "За победу над Японией"
Смерть
06.06.1969
Похороны
Неизвестно