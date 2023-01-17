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Тенетов Иван Николаевич

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.04.1923

Дата смерти

06.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1923

Отец: Тенетов (тинетов) Николай

Мать: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенетова Екатерина Андреевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Военная служба
1944
Рождение ребёнка
21.04.1948

Сын: Тенетов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Тенетова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
16.03.1954

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Тенетова Екатерина Андреевна

Военная награда
26.10.1955
награжден медалью "За боевые заслуги"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенетова Екатерина Андреевна

Военная награда
Неизвестно
награжден медалью "За победу над Японией"
Смерть
06.06.1969
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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