(Тенетова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тенетова) Вера Ивановна

(Тенетова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1954

Дата смерти

02.06.2022

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1954

Отец: Тенетов Иван Николаевич

Мать: Тенетова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close