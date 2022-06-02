(Тенетова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1954
Дата смерти02.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.06.2022