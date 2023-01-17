Тенетова (Гурина) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1921
Дата смерти10.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1921
Рождение ребёнка
16.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тенетов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
21.04.1948
Сын: Тенетов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Тенетов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
16.03.1954
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Тенетов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница младших классов
Образование
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Образование
Неизвестно
Кузькино, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Кузькинская школа, 5-7 классы
Смерть
10.07.1986
в возрасте 66 лет
Похороны
Неизвестно