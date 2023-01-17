Тенетова (Гурина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетова (Гурина) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Биринск, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.11.1921

Дата смерти

10.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1921

Отец: Гурин Андрей Михайлович

Мать: Гурина Татьяна Афанасьевна

Биринск, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тенетов Иван Николаевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1948

Сын: Тенетов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Тенетов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
16.03.1954

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Тенетов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенетов Иван Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница младших классов
Образование
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Образование
Неизвестно
Кузькино, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Кузькинская школа, 5-7 классы
Смерть
10.07.1986
Сызрань, Сызрань, Самарская область
в возрасте 66 лет
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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