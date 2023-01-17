Тенетова (Емелина) Афанасия Васильева
Место рождения
Дата рождения05.11.1884
Дата смерти30.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1884
Отец: Емелин Василий Алексеев
Мать: Емелина Марина Васильева
Крещение
07.11.1884
воспреемники - села Новой Рачейки билетный солдат Иван Петров Большев и того же села крестьянская девица Евдокия Васильева Глухина | Казанская церковь
Бракосочетание
14.10.1901
воспреемники по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Филипп Евфимов Емелин и Афанасий Хвостов; по невесте онаго ж села крестьяне: Иван Петров Большов и Петр Макаров Емелин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
13.05.1904
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
26.02.1908
Сын: Тенетов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: Ольга Николаева
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
30.07.1914
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
30.11.1916
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
30.11.1916
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
28.02.1919
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
10.04.1923
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
04.02.1927
Сын: Тенетов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай
Смерть
30.08.1938