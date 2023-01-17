Тенетова (Емелина) Афанасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетова (Емелина) Афанасия Васильева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.11.1884

Дата смерти

30.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1884

Отец: Емелин Василий Алексеев

Мать: Емелина Марина Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.11.1884
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачейки билетный солдат Иван Петров Большев и того же села крестьянская девица Евдокия Васильева Глухина | Казанская церковь
Бракосочетание
14.10.1901

Муж: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Филипп Евфимов Емелин и Афанасий Хвостов; по невесте онаго ж села крестьяне: Иван Петров Большов и Петр Макаров Емелин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
13.05.1904

Сын: Тенетов Петр Николаев

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1908

Сын: Тенетов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: Ольга Николаева

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1914

Сын: Тенетов Степан Николаев

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1916

Сын: Тенетов Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1916

Сын: Тенетов Андрей Николаев

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1919

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1923

Сын: Тенетов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1927

Сын: Тенетов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Тенетов (тинетов) Николай

Смерть
30.08.1938
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