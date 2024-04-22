Савичева (Калинина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичева (Калинина) Анна Ивановна

Место рождения

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.01.1849

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1849

Отец: Калинин Иван Калинник

Мать: Марья Михайлова

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.01.1876

Муж: Савичев Михаил Афанасьевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
18.01.1877

Сын: Савичев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Савичев Михаил Афанасьевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.04.1879

Сын: Савичев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Савичев Михаил Афанасьевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Савичев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Савичев Михаил Афанасьевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Савичев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Савичев Михаил Афанасьевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
После 1916
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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