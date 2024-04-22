Савичева (Калинина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.01.1849
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1849
Отец: Калинин Иван Калинник
Мать: Марья Михайлова
Бракосочетание
09.01.1876
Рождение ребёнка
18.01.1877
Сын: Савичев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Савичев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.04.1879
Отец ребёнка: Савичев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Савичев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Савичев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Савичев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Савичев Михаил Афанасьевич
Смерть
После 1916