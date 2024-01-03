Савичев Василий Михайлович
Место рожденияВологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Дата рождения18.01.1877
Дата смерти19.06.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1877
Отец: Савичев Михаил Афанасьевич
Мать: Савичева Анна Ивановна
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Бракосочетание
12.01.1899
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
20.02.1900
Сын: Савичев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Груздева Евстолия Васильевна
Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1905
Сын: Савичев Григорий Васильев
Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
09.08.1909
Сын: Савичев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
26.12.1911
Сын: Савичев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
17.02.1916
Сын: Савичев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1924
Сын: Савичев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Смерть
19.06.1929
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха