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Савичев Василий Михайлович

Место рождения

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха

Дата рождения

18.01.1877

Дата смерти

19.06.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1877

Отец: Савичев Михаил Афанасьевич

Мать: Савичева Анна Ивановна

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Бракосочетание
12.01.1899

Жена: Савичева Анна Анфиногенова

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
20.02.1900

Сын: Савичев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: Груздева Евстолия Васильевна

Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1905

Сын: Савичев Григорий Васильев

Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
09.08.1909

Сын: Савичев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
26.12.1911

Сын: Савичев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
17.02.1916

Сын: Савичев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
1924

Сын: Савичев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Анфиногенова

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Смерть
19.06.1929
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
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