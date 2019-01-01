деревня Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Северово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе доверенного крестьянина дер. Северово Оларевской волости Калинина Дмитрия крестьянина дер. Барское Фурина Николая на решение уездного съезда по спору касса Показать все
Дело по прошению коллежского секретаря Николая Ставровского о выдаче свободным хлебопашцам д. Сиверово Оларевской волости Василием Коузовым купчей крепости на проданную з Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Оларевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
26Сиверово, д. каз.при колодцах.1827103227

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Оларевская волость
6452СиверовоОларевское.Никольскийсвободные хлебопашцы173184645

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Северово2483260деревняРусские16373774

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Калинкинский сельсовет
Северово 839деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.1616

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245683Североводеревня59°21'с.ш.40°02'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Прилукское сельское поселение
19620472171д Североводеревня

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