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Савичев Григорий Михайлович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Савичев Михаил Афанасьевич

Мать: Савичева Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
02.02.1907

Жена: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
09.12.1907

Дочь: Лидия Григорьева

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Лидия Григорьева

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Надежда Григорьева

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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