Савичев Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Савичев Михаил Афанасьевич
Мать: Савичева Анна Ивановна
Бракосочетание
02.02.1907
Жена: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1907
Дочь: Лидия Григорьева
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Лидия Григорьева
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Надежда Григорьева
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно