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(Мозолина) Мария Николаевна

Место рождения

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуриево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1907

Муж: Савичев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
09.12.1907

Дочь: Лидия Григорьева

Отец ребёнка: Савичев Григорий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Савичев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Лидия Григорьева

Отец ребёнка: Савичев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Надежда Григорьева

Отец ребёнка: Савичев Григорий Михайлович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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