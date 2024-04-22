(Мозолина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Бракосочетание
02.02.1907
Рождение ребёнка
09.12.1907
Дочь: Лидия Григорьева
Отец ребёнка: Савичев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Савичев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Лидия Григорьева
Отец ребёнка: Савичев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Надежда Григорьева
Отец ребёнка: Савичев Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно