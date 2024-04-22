Калинин Иван Калинник
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Калина Артемьев
Мать: Настасья
Рождение ребёнка
02.12.1831
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
29.06.1833
Сын: Калинин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Марья
Бракосочетание
29.01.1846
Жена: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
12.11.1846
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
15.01.1849
Дочь: Савичева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Анцыферка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Смерть
Неизвестно