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Калинин Иван Калинник

Место рождения

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Калина Артемьев

Мать: Настасья

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1831

Сын: Калинин Николай Иванович

Мать ребёнка: Марья

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1833

Сын: Калинин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Марья

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.01.1846

Жена: Марья Михайлова

Рождение ребёнка
12.11.1846

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1849

Дочь: Савичева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Калинин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Анцыферка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Смерть
Неизвестно
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