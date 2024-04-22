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Марья Михайлова

Место рождения

Хорхорино, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Михаил Дмитриев

Мать: не указана

Хорхорино, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
29.01.1846

Муж: не указан

Бракосочетание
29.01.1846

Муж: Калинин Иван Калинник

Рождение ребёнка
12.11.1846

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Калинник

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1849

Дочь: Савичева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Калинник

Северово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Калинин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Калинник

Анцыферка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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