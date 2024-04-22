Марья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Михаил Дмитриев
Бракосочетание
29.01.1846
Рождение ребёнка
12.11.1846
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Калинник
Рождение ребёнка
15.01.1849
Дочь: Савичева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван Калинник
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Калинин Иван Калинник
Анцыферка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно