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Беков Ерминингельд Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Беков Петр Алексеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекова (Бекова) Нина

Мать ребёнка: Бекова (Суконщикова) Мария Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
16.04.1914 ст.

Жена: Бекова (Суконщикова) Мария Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1915 ст.

Дочь: (Бекова) Ирина Ерминингельдовна

Мать ребёнка: Бекова (Суконщикова) Мария Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410907#140
Рождение ребёнка
28.07.1918 ст.

Дочь: (Бекова) Вера Ерминингельдовна

Мать ребёнка: Бекова (Суконщикова) Мария Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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