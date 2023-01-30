Беков Ерминингельд Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Беков Петр Алексеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекова (Бекова) Нина
Мать ребёнка: Бекова (Суконщикова) Мария Кирилловна
Бракосочетание
16.04.1914 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1915 ст.
Дочь: (Бекова) Ирина Ерминингельдовна
Мать ребёнка: Бекова (Суконщикова) Мария Кирилловна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410907#140
Рождение ребёнка
28.07.1918 ст.
Дочь: (Бекова) Вера Ерминингельдовна
Мать ребёнка: Бекова (Суконщикова) Мария Кирилловна
Смерть
Неизвестно