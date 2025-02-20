Бекова Вера Стефановна
женский, родилась Вычислено 1853 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Беков Петр АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Беков Александр ПетровичВычислено 1878 ст. г.р.
Чиркова (Бекова) Мария ПетровнаВычислено 1881 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1878 ст.
Отец ребёнка: Беков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.
Дочь: Чиркова (Бекова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Беков Петр Алексеевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Беков Ерминингельд Петрович
Отец ребёнка: Беков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
13.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Беков Петр Алексеевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно