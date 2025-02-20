Бекова Вера Стефановна Вычислено 1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бекова Вера Стефановна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Вычислено 1853 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Беков Петр АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Беков Александр ПетровичВычислено 1878 ст. г.р.
Чиркова (Бекова) Мария ПетровнаВычислено 1881 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1878 ст.

Сын: Беков Александр Петрович

Отец ребёнка: Беков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.

Дочь: Чиркова (Бекова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Беков Петр Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Беков Ерминингельд Петрович

Отец ребёнка: Беков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
13.06.1887 ст.

Сын: Беков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Беков Петр Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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