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Беков Петр Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.

Дочь: Чиркова Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Беков Ерминингельд Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Сын: Беков Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
По 1900 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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