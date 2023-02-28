Беков Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1900 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.
Дочь: Чиркова Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Беков Ерминингельд Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
По 1900 ст.