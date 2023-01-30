Бекова (Суконщикова) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекова (Суконщикова) Мария Кирилловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Суконщиков Кирилл Николаевич

Мать: Суконщикова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекова (Бекова) Нина

Отец ребёнка: Беков Ерминингельд Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
16.04.1914 ст.

Муж: Беков Ерминингельд Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1915 ст.

Дочь: (Бекова) Ирина Ерминингельдовна

Отец ребёнка: Беков Ерминингельд Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410907#140
Рождение ребёнка
28.07.1918 ст.

Дочь: (Бекова) Вера Ерминингельдовна

Отец ребёнка: Беков Ерминингельд Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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