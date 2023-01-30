Бекова (Суконщикова) Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекова (Бекова) Нина
Отец ребёнка: Беков Ерминингельд Петрович
Бракосочетание
16.04.1914 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1915 ст.
Дочь: (Бекова) Ирина Ерминингельдовна
Отец ребёнка: Беков Ерминингельд Петрович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410907#140
Рождение ребёнка
28.07.1918 ст.
Дочь: (Бекова) Вера Ерминингельдовна
Отец ребёнка: Беков Ерминингельд Петрович
Смерть
Неизвестно