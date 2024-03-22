Шуйский Василий Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Шуйский Евгений
Сын дьячка.
Образование
?.06.1872
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование получил в Духовной Семинарии, курса не окончил, а уволен по прошению, по окончании 2 класса. Выдержал экзамен при гимназии на звание сельского учителя.
Работа или профессия
С 08.?.1872
Проходил должность учителя в училищах: Устьянском одноклассном министерском Кадниковского уезда, Архангельском, Оларевском и Прилуцком Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1874
Рождение ребёнка
15.04.1876 ст.
Дочь: Шуйская Александра Васильевна
Мать ребёнка: Шуйская Мария Вячеславовна
Рождение ребёнка
26.02.1878 ст.
Дочь: Шуйская Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Шуйская Мария Вячеславовна
Рождение ребёнка
26.06.1879 ст.
Сын: Шуйский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Шуйская Мария Вячеславовна
Рождение ребёнка
03.02.1881 ст.
Дочь: Шуйская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шуйская Мария Вячеславовна
Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.
Дочь: Шуйская Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Шуйская Мария Вячеславовна
Награда
1888
Награжден серебряной медалью "За усердие" на Александровской ленте, в пямять Императора Александра III и 300-летия Дома Романовых.
Рождение ребёнка
15.06.1889
Сын: Шуйский Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шуйская Мария Вячеславовна
Работа или профессия
19.05.1891 ст.
Рукоположен во диакона к Богородицкой Лысогорской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 1896 по 1902
Учитель местной церковно-приходской школы.
Работа или профессия
С 1912
Законоучитель Закуштского Земского 2-го училища.
Работа или профессия
1917
Диакон Богородицерождественской Лысогорской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно