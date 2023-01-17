Шуйская Мария Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения24.08.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1874
Рождение ребёнка
15.04.1876 ст.
Дочь: Шуйская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
26.02.1878 ст.
Дочь: Шуйская Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
26.06.1879 ст.
Сын: Шуйский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
03.02.1881 ст.
Дочь: Шуйская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.
Дочь: Шуйская Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
15.06.1889
Сын: Шуйский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич
Смерть
Неизвестно