Шуйская Мария Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуйская Мария Вячеславовна

Шуйская Мария Вячеславовна

avatar

Место рождения

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.08.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1874

Муж: Шуйский Василий Евгеньевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1876 ст.

Дочь: Шуйская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1878 ст.

Дочь: Шуйская Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1879 ст.

Сын: Шуйский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1881 ст.

Дочь: Шуйская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.

Дочь: Шуйская Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1889

Сын: Шуйский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шуйский Василий Евгеньевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close