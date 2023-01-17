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Шуйский Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

19.07.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шуйский Петр Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Природой Грязовецкого уезда Троицкой Александро-Коровинской пустыни дьячка Евгения Шуйского сын.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шуйский Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Сын дьячка.
Работа или профессия
1866
Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дьячок Троицкой Александро-Коровинской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
19.07.1878 ст.
Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
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