Шуйский Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти19.07.1878 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
Природой Грязовецкого уезда Троицкой Александро-Коровинской пустыни дьячка Евгения Шуйского сын.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шуйский Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Сын дьячка.
Работа или профессия
1866
Дьячок Троицкой Александро-Коровинской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
19.07.1878 ст.