Лесной (Леско) Василий Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смертиОколо 1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.
Отец: Леско Аким Осипов
Мать: Леско Стефанида Данилова
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Лесная София Васильева
Мать ребёнка: Лесная Марфа Антонова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Лесная Катерина Васильева
Мать ребёнка: Лесная Марфа Антонова
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Лесной Петр Васильев
Мать ребёнка: Лесная Марфа Антонова
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Мать ребёнка: Лесная Марфа Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесная Марфа Антонова
Смерть
Около 1827 ст.