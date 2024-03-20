Лесной (Леско) Василий Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесной (Леско) Василий Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

Около 1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: Леско Аким Осипов

Мать: Леско Стефанида Данилова

Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Лесная София Васильева

Мать ребёнка: Лесная Марфа Антонова

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Лесная Катерина Васильева

Мать ребёнка: Лесная Марфа Антонова

Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Лесной Петр Васильев

Мать ребёнка: Лесная Марфа Антонова

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Лесной Павел Васильев

Мать ребёнка: Лесная Марфа Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесная Марфа Антонова

Смерть
Около 1827 ст.
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