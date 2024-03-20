Леско Аким (Яким) Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1718 ст.
Отец: Лесной Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Лесной Павел Акимов
Мать ребёнка: Леско Стефанида Данилова
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Мать ребёнка: Леско Стефанида Данилова
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Сын: Лесной Иван Акимов
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Лесной Данила Акимов
Мать ребёнка: Леско Стефанида Данилова
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Марченко Ирина Акимова
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Леско Федор Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леско Стефанида Данилова
Смерть
Неизвестно