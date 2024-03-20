Леско Аким (Яким) Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леско Аким (Яким) Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718 ст.

Отец: Лесной Осип Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Лесной Павел Акимов

Мать ребёнка: Леско Стефанида Данилова

Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Лесной Василий Акимов

Мать ребёнка: Леско Стефанида Данилова

Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Лесной Иван Акимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Лесной Данила Акимов

Мать ребёнка: Леско Стефанида Данилова

Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Марченко Ирина Акимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Леско Федор Акимов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леско Стефанида Данилова

Смерть
Неизвестно
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