Леско Стефанида Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Лесной Павел Акимов
Отец ребёнка: Леско Аким Осипов
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Отец ребёнка: Леско Аким Осипов
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Лесной Данила Акимов
Отец ребёнка: Леско Аким Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леско Аким Осипов
Смерть
Неизвестно