Леско Стефанида Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леско Стефанида Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Лесной Павел Акимов

Отец ребёнка: Леско Аким Осипов

Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Лесной Василий Акимов

Отец ребёнка: Леско Аким Осипов

Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Лесной Данила Акимов

Отец ребёнка: Леско Аким Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леско Аким Осипов

Смерть
Неизвестно
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