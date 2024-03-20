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Лесной Павел Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: Леско Аким Осипов

Мать: Леско Стефанида Данилова

Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Лесная Любовия Павлова

Мать ребёнка: Лесная Ефросинья ---

Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Лесной Григорий Павлов

Мать ребёнка: Лесная Ефросинья ---

Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: Лесная Елена Павлова

Мать ребёнка: Лесная Ефросинья ---

Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Лесной Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Лесная Ефросинья ---

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Лесная Василиса Павлова

Мать ребёнка: Лесная Ефросинья ---

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесная Ефросинья ---

Смерть
Неизвестно
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