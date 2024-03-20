Лесной Павел Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.
Отец: Леско Аким Осипов
Мать: Леско Стефанида Данилова
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Лесная Любовия Павлова
Мать ребёнка: Лесная Ефросинья ---
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Мать ребёнка: Лесная Ефросинья ---
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Лесная Елена Павлова
Мать ребёнка: Лесная Ефросинья ---
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Мать ребёнка: Лесная Ефросинья ---
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Лесная Василиса Павлова
Мать ребёнка: Лесная Ефросинья ---
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесная Ефросинья ---
Смерть
Неизвестно