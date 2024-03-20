Лесной Григорий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Лесной Павел Акимов
Мать: Лесная Ефросинья ---
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Лесная Мария Григорьева
Мать ребёнка: Лесная Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Мать ребёнка: Лесная Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Лесная Фекла Григорьева
Мать ребёнка: Лесная Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Лесная Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесная Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно