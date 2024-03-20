Лесной Григорий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесной Григорий Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Лесной Павел Акимов

Мать: Лесная Ефросинья ---

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Лесная Мария Григорьева

Мать ребёнка: Лесная Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Лесной Максим Григорьев

Мать ребёнка: Лесная Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Лесная Фекла Григорьева

Мать ребёнка: Лесная Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Лесной Никита Григорьев

Мать ребёнка: Лесная Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесная Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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