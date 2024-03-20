Лесная Ефросинья --- — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесная Ефросинья ---

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Лесная Любовия Павлова

Отец ребёнка: Лесной Павел Акимов

Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Лесной Григорий Павлов

Отец ребёнка: Лесной Павел Акимов

Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: Лесная Елена Павлова

Отец ребёнка: Лесной Павел Акимов

Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Лесной Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Лесной Павел Акимов

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Лесная Василиса Павлова

Отец ребёнка: Лесной Павел Акимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесной Павел Акимов

Смерть
Неизвестно
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