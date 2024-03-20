Лесная Ефросинья ---
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Лесная Любовия Павлова
Отец ребёнка: Лесной Павел Акимов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Отец ребёнка: Лесной Павел Акимов
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Лесная Елена Павлова
Отец ребёнка: Лесной Павел Акимов
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Отец ребёнка: Лесной Павел Акимов
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Лесная Василиса Павлова
Отец ребёнка: Лесной Павел Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесной Павел Акимов
Смерть
Неизвестно