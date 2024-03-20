Лесной Павел Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесной Павел Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Лесной Василий Акимов

Мать: Лесная Марфа Антонова

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: Лесная Васса Павлова

Мать ребёнка: Лесная Ксения Степанова

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Лесной Иван Павлов

Мать ребёнка: Лесная Ксения Степанова

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Лесной Сидор Павлов

Мать ребёнка: Лесная Ксения Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесная Ксения Степанова

Смерть
Неизвестно
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