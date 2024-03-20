Лесной Павел Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: Лесной Василий Акимов
Мать: Лесная Марфа Антонова
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: Лесная Васса Павлова
Мать ребёнка: Лесная Ксения Степанова
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Лесной Иван Павлов
Мать ребёнка: Лесная Ксения Степанова
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Лесной Сидор Павлов
Мать ребёнка: Лесная Ксения Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесная Ксения Степанова
Смерть
Неизвестно