Лесная Марфа Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Лесная София Васильева
Отец ребёнка: Лесной Василий Акимов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Лесная Катерина Васильева
Отец ребёнка: Лесной Василий Акимов
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Лесной Петр Васильев
Отец ребёнка: Лесной Василий Акимов
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Отец ребёнка: Лесной Василий Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно