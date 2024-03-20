Лесная Марфа Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесная Марфа Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Лесная София Васильева

Отец ребёнка: Лесной Василий Акимов

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Лесная Катерина Васильева

Отец ребёнка: Лесной Василий Акимов

Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Лесной Петр Васильев

Отец ребёнка: Лесной Василий Акимов

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Лесной Павел Васильев

Отец ребёнка: Лесной Василий Акимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесной Василий Акимов

Смерть
Неизвестно
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