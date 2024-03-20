Лесной Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.
Отец: Лесной Василий Акимов
Мать: Лесная Марфа Антонова
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Лесной Федор Петров
Мать ребёнка: Лесная Параскева Никитина
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Лесная Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Лесная Параскева Никитина
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Лесная Дарья Петрова
Мать ребёнка: Лесная Параскева Никитина
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Лесная Анисия Петрова
Мать ребёнка: Лесная Параскева Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно