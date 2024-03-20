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Лесной Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: Лесной Василий Акимов

Мать: Лесная Марфа Антонова

Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Лесной Федор Петров

Мать ребёнка: Лесная Параскева Никитина

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Лесная Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Лесная Параскева Никитина

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Лесная Дарья Петрова

Мать ребёнка: Лесная Параскева Никитина

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Лесная Анисия Петрова

Мать ребёнка: Лесная Параскева Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесная Параскева Никитина

Смерть
Неизвестно
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