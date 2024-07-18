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Павел Михайлович

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

04.11.1824

Дата смерти

12.12.1895

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1824

Отец: Михаил Иванович

Мать: Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.07.1848

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Настасья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1855

Дочь: Павлова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
10.07.1857

Жена: Перасковья-Татьяна Степановна

Бракосочетание
10.07.1857 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1858

Дочь: (Павлова) Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Перасковья-Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
26.06.1860

Сын: Павлов Иван Павлович

Мать ребёнка: Перасковья-Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
01.08.1863

Сын: Павлов Потап Павлович

Мать ребёнка: Перасковья-Татьяна Степановна

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1873

Сын: Павлов Алексей Павлович

Мать ребёнка: (Гаврилова) Матрена

Смерть
12.12.1895
Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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