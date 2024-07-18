Павел Михайлович
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения04.11.1824
Дата смерти12.12.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1824
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.07.1848
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Настасья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1855
Дочь: Павлова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
10.07.1857
Бракосочетание
10.07.1857 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1858
Дочь: (Павлова) Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Перасковья-Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
26.06.1860
Сын: Павлов Иван Павлович
Мать ребёнка: Перасковья-Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
01.08.1863
Мать ребёнка: Перасковья-Татьяна Степановна
Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1873
Мать ребёнка: (Гаврилова) Матрена
Смерть
12.12.1895
Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия