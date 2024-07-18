Перасковья-Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерасковья-Татьяна Степановна

Перасковья-Татьяна Степановна

Место рождения

Нижние Кунаши, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1833 и 1836

Дата смерти

09.12.1870

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1836

Отец: Степан Яковлев

Мать: не указана

Нижние Кунаши, Цивильский район, Чувашская Республика
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.07.1857

Муж: Павел Михайлович

Рождение ребёнка
14.12.1858

Дочь: (Павлова) Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Павел Михайлович

Рождение ребёнка
26.06.1860

Сын: Павлов Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1863

Сын: Павлов Потап Павлович

Отец ребёнка: Павел Михайлович

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
09.12.1870

Мы используем куки для улучшения работы сайта.