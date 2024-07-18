Перасковья-Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1833 и 1836
Дата смерти09.12.1870
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1836
Отец: Степан Яковлев
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.07.1857
Муж: Павел Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1858
Дочь: (Павлова) Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Павел Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1860
Сын: Павлов Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1863
Отец ребёнка: Павел Михайлович
Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
09.12.1870