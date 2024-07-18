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Павлов Потап Павлович

Место рождения

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1863

Отец: Павел Михайлович

Мать: Перасковья-Татьяна Степановна

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Потапович

Мать ребёнка: Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Потапович

Мать ребёнка: Васса Сергеевна

Бракосочетание
1890

Жена: Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
07.06.1894

Дочь: Акулина Потаповна

Мать ребёнка: Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1900

Дочь: Пелагея Потаповна

Мать ребёнка: Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
15.12.1895

Дочь: Ильина Анастасия Потаповна

Мать ребёнка: Васса Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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