Павлов Потап Павлович
Место рождения
Дата рождения01.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1863
Отец: Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Потапович
Мать ребёнка: Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Потапович
Мать ребёнка: Васса Сергеевна
Бракосочетание
1890
Жена: Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
07.06.1894
Дочь: Акулина Потаповна
Мать ребёнка: Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1900
Дочь: Пелагея Потаповна
Мать ребёнка: Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
15.12.1895
Дочь: Ильина Анастасия Потаповна
Мать ребёнка: Васса Сергеевна
Смерть
Неизвестно