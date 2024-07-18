Павлов Алексей Павлович
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения10.03.1873
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1873
Отец: Павел Михайлович
Мать: (Гаврилова) Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Наталья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Наталья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Алексеев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: (Ефремова) Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: (Ефремова) Пелагея Ефремовна
Смерть
Около 1922