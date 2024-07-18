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Павлов Алексей Павлович

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

10.03.1873

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1873

Отец: Павел Михайлович

Мать: (Гаврилова) Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ефремова) Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Наталья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Наталья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Алексеев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: (Ефремова) Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: (Ефремова) Пелагея Ефремовна

Смерть
Около 1922

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