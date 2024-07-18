Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 1998

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Павлов Алексей Павлович

Мать: (Ефремова) Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1998

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