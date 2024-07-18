Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиОколо 1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1998