Наталья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Около 1904 г.р.
Около 1908 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно

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