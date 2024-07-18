(Ефремова) Пелагея Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефремова) Пелагея Ефремовна

Место рождения

Визикасы, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Визикасы, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Алексей Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Алексеев Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Муж

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Алексеев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно

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