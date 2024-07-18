(Ефремова) Пелагея Ефремовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Алексеев Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Муж
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Алексеев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно