Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)
Место рождения
Дата рожденияМежду 1796 и 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1810
Отец: Иван
Мать: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
22.07.1818
Муж: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1824
Сын: Павел Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1830
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1835
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно