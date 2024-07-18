Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)

Место рождения

Исаково, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Между 1796 и 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1810

Отец: Иван

Мать: Екатерина Ивановна

Исаково, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
22.07.1818

Муж: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1824

Сын: Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1830

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1835

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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