Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Рождение ребёнка
Между 1796 и 1810

Дочь: Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)

Отец ребёнка: Иван

Исаково, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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