Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1810
Дочь: Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)
Отец ребёнка: Иван
Исаково, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно