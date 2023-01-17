село Исаково, село Исаково, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Исаково

Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3643Введенское (Малая Шатьма, Исаково), д. каз. (5)при рч. Малой Шатьме.672161156182Церковь православная 1.
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Убеевская волость
с. Исаково (Шатьма Малая), Убеевскойчуваши и русские431
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с. Шатьма Малая, Убеевскойсм. с. Исаково.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Красноармейский район
141309Исаковосело55°50'с.ш.47°10'в.д.N-38-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Красноармейский муниципальный район, Исаковское сельское поселение
97624420101с Исаковосело
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