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Анна Ивановна

Место рождения

деревня Чадукова, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1825 и 1826

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1826

Отец: Иван Петрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.07.1848

Муж: Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1855

Дочь: Павлова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Павел Михайлович

Смерть
1857

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