Анна Ивановна
Место рождениядеревня Чадукова, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1825 и 1826
Дата смерти1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1826
Отец: Иван Петрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.07.1848
Муж: Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1855
Дочь: Павлова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Павел Михайлович
Смерть
1857